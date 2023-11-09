المرشح الرئاسي فريد زهران يعلن برنامجه الانتخابي بمؤتمر صحفي اليوم

يعلن المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل برنامجه الانتخابي، اليوم، في مؤتمر صحفي يعقد بفندق سفير في الدقي.

كان فريد زهران، أعلن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ البرنامج الانتخابي أُعد على يد مجموعة من الخبراء، موضحًا أنّ برنامجه مكون من 4 نقاط، ويمكنهم تأدية مردود ناجح وسريع.

وأضاف زهران، أنّ من مزايا هذه الاستحقاقات الدستورية أنّ الأحزاب السياسية تُقدم قادتها وآراءها وتصورتها حول الحلول والمشكلات المتواجدة في البلد.

فريد زهران يلتقي أهالي أسيوط غدا

من ناحية أخرى، وجّهت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدعوة إلى أهالي محافظة أسيوط لحضور اللقاء الجماهيري يوم الجمعة 10 نوفمبر، في الساعة السادسة، ضمن جولات «زهران» الانتخابية في المحافظات لطرح رؤيته الانتخابية وبرنامجه.

يشار إلى أنّ حملة «زهران» أعلنت اختيار «الشمس» رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين «2».