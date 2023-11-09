رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المرشح الرئاسي فريد زهران يعلن برنامجه الانتخابي بمؤتمر صحفي اليوم

كتب:

محمد أباظة
08:41 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
فريد زهران

فريد زهران

يعلن المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل برنامجه الانتخابي، اليوم، في مؤتمر صحفي يعقد بفندق سفير في الدقي.

كان فريد زهران، أعلن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ البرنامج الانتخابي أُعد على يد مجموعة من الخبراء، موضحًا أنّ برنامجه مكون من 4 نقاط، ويمكنهم تأدية مردود ناجح وسريع.

وأضاف زهران، أنّ من مزايا هذه الاستحقاقات الدستورية أنّ الأحزاب السياسية تُقدم قادتها وآراءها وتصورتها حول الحلول والمشكلات المتواجدة في البلد.

فريد زهران يلتقي أهالي أسيوط غدا

من ناحية أخرى، وجّهت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدعوة إلى أهالي محافظة أسيوط لحضور اللقاء الجماهيري يوم الجمعة 10 نوفمبر، في  الساعة السادسة، ضمن جولات «زهران» الانتخابية في المحافظات لطرح رؤيته الانتخابية وبرنامجه.

يشار إلى أنّ حملة «زهران» أعلنت اختيار «الشمس» رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين «2».

اقرأ المزيد:

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تدعو أهالي أسيوط للقاء جماهيري بعد غد

«الشمس» و«السلم» رمزان انتخابيان لـ فريد زهران وحازم عمر

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلن تفاصيل المؤتمر الجماهيري الرابع

حملة فريد زهران لـ«الوطن»: إعلان البرنامج الانتخابي 9 نوفمبر.. والاقتصاد أهم أولوياتنا
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.