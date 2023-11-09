خبير تكنولوجي يوضح حقيقة اختراق «فوري»: ضغط غير طبيعي

قال محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إنه لا يوجد حتى الآن ما يفيد حدوث هجوم سيبراني على شركة فوري للخدمات المالية والمصرفية، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين وعملاء الشركة عدم الخوف.

«الحارثي»: للبنك المركزي شروطا خاصة لإدراج شركة كـ«فوري»

وأضاف «الحارثي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الخدمات التي يجرى تقديمها على منصة فوري تخضع للخدمات الخاصة بتأمين المعلومات، وتتعامل مع البنك ولديها معايير خاصة حتى يقبل البنك المركزي المصري أوراق اعتمادها.

وأوضح أن ما طال الشركة مؤخرًا هي شائعة ليس لها أساس من الصحة، غير أنه وفي حال انتشار مثل تلك الشائعات فيؤدي ذلك إلى حدوث تكالب على الخدمة من قبل مستخدمي التطبيق بحذف الحساب البنكي الموجود على البرنامج، «لما ناس كتير تعمل كده بيحصل ضغط غير طبيعي على الخوادم، وبكده هتخرج بره الخدمة».

«الحارثي»: «البيانات سرية.. بلاش الناس تخاف»

وأكد خبير أمن المعلومات أنه في حال حدوث أي اختراق للكارت فلا يعلم المخترق رقم الـOTP الذي يرسله البنك لصاحب الحساب المسجل عليه في رسالة SMS، بخلاف عدم حصول المخترق على الـ3 أرقام الموجودين بكارت المدفوعات، «البيانات سرية والناس مينفعش تخاف».