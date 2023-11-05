استلام فوري وتسهيلات في السداد.. عروض شقق بنك الإسكان والتعمير

يوفر بنك التعمير والإسكان، عروضًا مختلفة من المشروعات السكنية وتحديدًا في «القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والغردقة وبورسعيد»، ليناسب عدد مختلف من المواطنين.

ونرصد في السطور التالية آخر عروض بنك التعمير والإسكان في المشروعات السكنية، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

مشروعات القاهرة الجديدة

مشروع كمباوند بالما

يقع مشروع «بالما» بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية، التسعين الشمالي أمام جامعة المستقبل، ويتكون المشروع من عدد 95 فيلا فاخرة، وتتميز بالوجهات العصرة وتشطيبات خارجية فاخرة، ومول تجاري، ولاند سكيب.

وبالنسبة للمساحات، مساحة أرض الفيلات تتراوح من 337 م2 إلى 729 م2، ومساحة مباني الفيلات تتراوح من 323 م2 إلى 383 م2، جاهزة للاستلام الفوري نصف تشطيب.

وعن نظام السداد يكون 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع كمباوند اكاسيا

يقع مشروع «اكاسيا» بمنطقة المستثمرين الشمالية، وإجمالي عدد الوحدات 711 وحدة سكنية، ويتميز المشروع بمنطقة خدمات مركزية، وواجهات عصرية واستلام فوري ومصاعد وتشطيبات داخلية.

وعن المساحات يتوافر بالمشروع عدد 3 نماذج «السندس، العلياء، الروضة» بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 156 م2 الى 310 م2.

ونظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع السادس من أكتوبر

مشروع كمباوند المنتزه

يقع مشروع «المنتزه» بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي ويقام المشروع على مساحة 26,7 فدان، ويتميز بالواجهات العصرية، والاستلام الفوري ومنطقة خدمات مركزية.

ويتكون مشروع المنتزه من عدد 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 م2 إلى 177 م2، والوحدات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة.

وبالنسبة للمساحات نموذج الزمردة مساحة الدور الأرضي 132م2 إلى 177 م2، ومساحة الدور المتكرر 168 م2 إلى 175 م2.

وعن نموذج الفيروز، مساحة الدور الأرضي 68 م2 إلى 172 م2، ومساحة الدور المتكرر114 م2 إلى 172 م2.

وعن نظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروعات الغردقة

مشروع الفيروز

يقع مشروع الفيروز بمنطقة الأحياء المائية بمدينة الغردقة على الطريق الرئيسي «الغردقة - رأس غارب» بواجهته الشرقية وعلى بعد 8 كيلو متر من منتجع الجونة محافظة البحر الأحمر.

ويتميز المشروع بواجهات عصرية، وتشطيبات داخلية فاخرة، مع استلام فوري ومنطقة خدمات، وعن المساحات بالنسبة لشاليهات الدور الأرضي بعدد 58 شاليه 2غرفة وصالة مساحات من 87 إلى 89 بالإضافة إلى حدائق ملحقة بالدور الأرضي حق انتفاع بمساحات تتراوح ما بين 10 م إلى 141 م.

وشاليهات دور أول عدد 2 غرفة وصالة مساحات من 100 إلى 108، وشاليهات دور ثاني غرفه وصاله مساحات من 90 الى 100، وجميع الشاليهات تشطيب كامل سوبر لوكس.

ونظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الكوثر

يقع المبني على قطعة أرض رقم 235 تقسيم الكوثر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ويقع المبني بالقرب من مطار الغردقة، ويتميز المشروع بلاند سكيب كامل ومصاعد في المباني.

وعن المساحات يتكون المبني من 4 أدوار سكنية بإجمالي 46 وحدة سكنية، المساحات تبدأ من 50 م2 وحتى 169 م2 من خلال تصميم 3 نماذج مختلفة «استديو، شقة، جناح»، وتشطيب كامل.

ونظام التسديد يكون 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع بورسعيد

مشروع الجوهرة

يقع المشروع بمنطقة إسكان الجوهرة، بمحافظة بورسعيد، ويتميز بواجهات عصرية واستلام فوري ومنطقة خدمات ومصاعد وبالنسبة للمساحات نموذج 36 يكون مساحة الوحدات 138 م2 بعدد 2 شقة بالدور.

ونموذج 46 مساحة الوحدات 121 م2 بعدد 4 شقق بالدور، وجميع المساحات بمستوى نصف تشطيب، وبالنسبة لنظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.