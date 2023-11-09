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شركة «فوري» تنفي تعرضها لهجوم واختراق نظامها المعلوماتي

كتب:

وليد عبد السلام
03:12 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
فوري

فوري

أعلنت شركة فوري الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، كفاءة أمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصّاتها، وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونيا وأنه لا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض منصّات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

فوري تنفي تعرضها للاختراق

وأكدت الشركة أنها بحثت في الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي، وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أنّ الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء.

وتفيد الشركة بأنّها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.

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بقلم وليد عبد السلام