6 حالات تسقط فيها مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء.. اعرفها

يتساءل عدد من مستخدمي عدادات الكهرباء، الذين يتعرضون لتراكم القراءات عن الحالات التي تسقط فيها المدونية المقررة عليهم، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في تعديل المادة 19 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دوري للجهاز رقم 4 لـسنة 2022 بشأن سقوط مديونية عداد الكهرباء.

الحالات التي تسقط فيها مديونية تراكم قراءات عدادات الكهرباء؟

الحالة الأولى: ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات إذ كانت بالزيادة أو بالنقصان بسبب خطأ من الشركة.

الحالة الثانية: إذا ثبت انتظام المشترك بسداد فواتير الاستهلاك بشكل شهري ولكن هناك خطأ في نظام المحاسبة.

الحالة الثالثة: يتم إعادة المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد مدة عام من تاريخ اكتشاف الخطأ التزامًا بأحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم.

تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على أقساط شهرية

الحالة الرابعة: تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على هيئة أقساط شهرية متساوية لعدد شهور المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.

الحالة الخامسة: يتم إسقاط المديونية حتى إن بلغ تراكم القراءات لمدة 10 سنوات، وحينها يتم تحصيل مديونية عام واحدة، ويتم سقوط مديونية 9 سنوات.

الحالة السادسة: التراكمات بقراءة عداد الكهرباء عبارة عن الفرق بين سداد المشترك بشكل منتظم كل شهر وبين القراءة الفعلية الموجودة في العداد.