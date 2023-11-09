«الكهرباء» تكشف عن أفعال تضيء لمبة العدادات مسبقة الدفع.. احذرها

هل إضاءة لمبة التلاعب في العدادات تدل على سرقة التيار الكهربائي؟ سؤال أجابت عنه الشركة القابضة للكهرباء، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تدوينة، قالت فيها إنّ هناك بعض الأفعال الذي يقوم بها المواطنين، تربط بين إضاءة لمبة التلاعب في العداد مسبق الدفع، والتعرض لمحاضر سرقة التيار، منها فتح المواطن غطاء روزتة توصيل الأسلاك، حتى إن فصلت الكهرباء عن العداد، أو لجوء البعض لعمل وصلة على العداد الكهربائي لسرقة التيار.

تحويل العداد مسبق الدفع من مكان إلى آخر

وأضافت الشركة أنّ بعض المواطنين من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الشحن، لتغيير أسلاك الكهرباء والتوصيل دون مراجعة الشركة التابعة لهم، أو يقوم البعض بنقل أو تحويل العداد مسبق الدفع، من مكان إلى آخر دون مراجعة الشركة، أو حدوث اهتزازات في الكابلات الداخلية، قد تؤدي إلى تضارب.