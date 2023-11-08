وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.. الشروط والتقديم 

كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن وظائف شاغرة، بالإعلان رقم 1 لعام 2023، للتعيين في درجات وظيفية متنوعة تشمل الوظائف التخصصية والتعاقد بمكافآت، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.

تفاصيل وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023

وتستعرض «الوطن» الشروط والمستندات المطلوبة، وطريقة التقديم في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

تخصصات وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023

مطلوب موظفين لشغل درجة مدير عام بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023، ووظائف تخصصية تشمل الآتي:

- الوظائف الهندسية.

- وظائف العلوم.

- وظائف التعاقد بمكافأة شاملة.

المستندات المطلوبة في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023

وجاءت المستندات المطلوبة في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023، على النحو التالي:

ـ صورة المؤهل الدراسي.

ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

ـ صورة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

صورة الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث.

ـ صورة شهادة عضوية النقابة «للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين»

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ صورة فوتوغرافية حديثة.

ـ صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.

شروط وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023

وتتمثل شروط وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023 في الآتي:

1- يشترط للوظائف التعاقدية ألا يزيد سن المتقدمين للوظائف بالدرجة الأولى عن 40 سنة والدرجة الثانية عن 35 سنة والدرجة الثالثة عن 30 سنة.

2- أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

3ـ استيفاء الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة الموضحة على الموقع الإلكتروني لهيئة محطات الطاقة النووية من هنــا.

4- اجتياز الاختبارات المقررة.

5ـ قبول العمل بمواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو غيرهما.

6ـ يحق للهيئة ترشيح المتقدم إلى وظيفة تناسب مؤهله وتخصصه طبقًا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات.

كيفة التقديم على وظائف هيئة المحطات النووية

يتقدم المستوفون لشروط العمل بالمستندات المطلوبة للهيئة بعد إتمام الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع، وتسديد مبلغ 750 جنيها لوظيفة مدير الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، و500 جنيه لباقى الوظائف، ويقوم بتسجيل البيانات ورفع المستندات المشار إليها بصيغة «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني من هنـــا.