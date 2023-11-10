تلميذ من ذوي البصيرة يشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد

شارك أحمد محمود بخيت تلميذ في الصف الخامس الابتدائي في مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تجري لاختيار 50 من بين 1700 متسابق للتأهل للمسابقة الدولية.

رحلة التلميذ مع القرآن الكريم

وقال «أحمد» إنه بدأ رحلته مع القرآن الكريم وهو يبلغ من العمر 4 سنوات وكانت مدرسته في البداية هي الأم، وبعدها التحق بالمعهد وتتملذ على يد شيوخ آخرين، حتى وفقه الله لحفظ القرآن كاملًا، وشارك في عدد من المسابقات المحلية، وحقق عددًا من المراكز المتقدمة، ورغم أنه من ذوي البصيرة إلا أن الله ينير له قلبه بالقرآن الكريم.

وكشفت والدة التلميذ المشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أنها سعدت كثيرًا بإضافة فرع الأطفال للمرة الأولى للمسابقة، ولم تتردد في التقديم لنجلها وقطع مئات الكيلومترات من أجل المشاركة، مشددة «أحمد ابني حياته كلها في القرآن الكريم».

وأشارت إلى أن نجلها يطمح في تحقيق مركزًا دوليا في المسابقة، لافتة إلى أن مشاركة القادرون باختلاف في مثل هذه المسابقات يكسبهم ثقة كبيرة بالنفس، ويجعلهم يعرفون أنهم مؤثرون مثل غيرهم بالمجتمع، مضيفة: «ولادنا مش ناقصهم حاجة غير إننا نهتم بيهم في مثل هذه الفاعليات والمسابقات الكبيرة».

مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام في هذا العام في نسختها السابعة باسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بدعم وإشراف من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي.