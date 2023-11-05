«تعليم الدقهلية» تعلن انطلاق مسابقة القرآن الكريم بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمدارس محافظة الدقهلية، اليوم، بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، أن مسابقة القرآن الكريم روحانية تغذي الروح والعقل وتصقل اللغة العربية لدى الطلاب.

وأوضح أن المسابقة يشترك فيها جميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، وتبدأ فعاليات المسابقة اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل.

وقال هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن مسابقة القرآن الكريم تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى اشتراك جميع المدارس بالإدارات التعليمية، والمرحلة الثانية التصفية بين الإدارات التعليمية تمهيدا للتصفية النهائية بالوزارة.

وأشار طارق الغازي المشرف على تنظيم المسابقة بالمديرية، إلى أن مسابقة القرآن الكريم، تنظم سنويا خلال شهر نوفمبر، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.

وأوضح أن المسابقة يشترك فيها جميع مدارس الإدارات التعليمية بمختلف المراحل، وتجرى على 3 مستويات، المستوى الأول يتضمن حفظ القرآن الكريم كاملا، وتفسير الأجزاء 28 و29 و30، فضلًا عن حفظ كتاب «الأربعون النووية»، ويتضمن المستوى الثاني حفظ من سورة يونس إلى سورة الناس، وتفسير الجزئين 29 و30، بالإضافة إلى حفظ 20 حديثا من كتاب «الأربعون النووية»، ويشمل المستوى الثالث الحفظ من أول سورة القصص إلى سورة الناس، وتفسير الجزء 30 وحفظ 10 أحاديث من كتاب «الأربعون النووية».