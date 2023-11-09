«مياه كفر الشيخ»: اصطفاف معدات الشركة وجاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ اصطفاف 57 سيارة ومعدة، حيث جرى عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ، تزامناً مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

جاهزية المعدات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ

وأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والعضو المنتدب، مدى الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة وبدعم الدولة الكبير في مجال مجابهة والتعامل مع الأزمات والكوارث، وبخطة الشركة من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها أثناء النوات.

اصطفاف معدات الشركة وجاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء

شهد الاصطفاف الدكتور هاني عبد الوهاب، مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والعميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد مصطفي، مدير الأزمات والكوارث بالشركة القابضة، وبحضور العميد هشام داود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، واللواء خالد حسني، مدير عام الإدارة العامة للأمن، سهير شمس الدين، رئيس قطاع الشئون الإدارية، ومدير عام السلامة والصحة المهنية.