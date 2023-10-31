«مياه كفر الشيخ» تستضيف فعاليات اليوم الثاني من أسبوع السلامة والصحة المهنية

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات اليوم الثاني من أسبوع السلامة والصحة المهنية، والذي تُنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، ممثلة في مديرية العمل بكفر الشيخ، تحت عنوان «السلامة والتنمية المستدامة».

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ، والمهندس هشام محمد داود، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد مدكور، الباحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وبمشاركة عدد من المؤسسات داخل المحافظة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأكد الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ أنّ أسبوع السلامة والصحة المهنية يأتي في إطار حرص الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بالمنشآت الاعتبارية، للتعريف بأهمية الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والعضو المنتدب، أهمية مثل تلك اللقاءات التي تحث الجميع على ضرورة العمل معا من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

أسبوع السلامة والصحة المهنية

وأشار «عبد الغني» إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ تحرص على مثل هذه اللقاءات، ومنذ إنشائها إيماناً منها بأنّ السلامة مسئولية الجميع، وأنها أساس الاستدامة، وأنّ النجاح في تحقيقها يؤدي إلى تحقيق إنتاج دون حدوث إصابات أو تلفيات.