قوات الاحتلال الإسرائيلي: طائرة مسيرة أصابت أحد المباني في مدينة إيلات

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة أصابت أحد المباني في مدينة إيلات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية، موضحة أن مدفعيات الاحتلال المتوغلة استهدفت المستشفى بقذائف عدة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه.

وكانت وزارة الصحة أعلنت توقف 18 مستشفى من أصل 35 عن العمل تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، وإغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية لنقص الوقود أو بسبب القصف.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.