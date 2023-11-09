الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى النصر للأطفال في غزة بالقذائف المدفعية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية، موضحة أن مدفعيات الاحتلال المتوغلة استهدفت المستشفى بقذائف عدة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه.

توقف 18 مستشفى

وكانت وزارة الصحة أعلنت توقف 18 مستشفى من أصل 35 عن العمل تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، وإغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية لنقص الوقود أو بسبب القصف.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

الوضع في جنين شديد الخطورة

وفي سياق متصل، أكد مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع في جنين شديد الخطورة وأعداد الهشداء في ارتفاع مستمر، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المسعفين في جنين وتمنعهم من نقل المصابين للمستشفيات، وتخرب بتخريب البنية التحتية، فضلاً عن تقطيع أوصال الضفة الغربية.