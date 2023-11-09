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«مستقبل وطن»: توجيه تبرعات حملة السيسي لدعم غزة يعكس أخلاقيات الرئيس

كتب:

محمد أباظة
04:29 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
النائب عصام هلال عفيفي

النائب عصام هلال عفيفي

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن توجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للحملة الانتخابية وجميع الأحزاب والجهات المؤيدة لها، التي كانت تنوي دعم أو التبرع للحملة، أن تتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، يأتي في الإطار العام للدولة المصرية، وما تقوم به من مساندة ودعم للقضية الفلسطينية، من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن موقف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتسخير كل الإمكانيات والطاقات وتوجيه حملته الانتخابية، أن تقتصر دعايتها في أقل الحدود، يوضح مدى أخلاقية وتصرفات الرئيس، ويتسق مع الموقف العام والدولة المصرية، تجاه الأشقاء في غزة.

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أعلنت صدور توجيهًا واضحًا من المرشح الرئاسي، بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة، نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

ودعت الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة لها التي كانت تنوي دعمها، أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية، لدعم أهالي قطاع غزة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.