باحث يكشف أشكال الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على غزة

حدد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل، موضحاً أن الدعم متنوع في أشكال مختلفة ومتعددة وهي «السياسي – والعسكري – والأمني – والاقتصادي»، وجميعها تحقق أهداف إسرائيل في المنطقة والعالم، ولعل الدعم الأمريكي الحالي لتل أبيب في عدوانها الغاشم على قطاع غزة خير دليل.

وأضاف، قدمت الولايات المتحدة دعمًا سياسيًا غير مسبوق تمثل في زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من كبار الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى تعطيل مشروعات وقف إطلاق النار، وقمع قرارات مجلس الأمن الدولي عبر استخدام حق النقض الفيتو.

الدعم على المستوى العسكري

وقال «وهبة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه على المستوى العسكري تمثل الدعم في إرسال قطع بحرية عسكرية وفريق دلتا المتخصص في تحرير الرهائن، بالإضافة إلى إرسال أسلحة وذخائر ونظم دفاع جوي متقدمة والدفع بمستشارين عسكريين لتقديم المشورة لنظرائهم الإسرائيليون، وعلى المستوى الاقتصادي قدم الرئيس بايدن مشروع قرار للكونجرس لمساعدة إسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار وهو ما وافق عليه الكونجرس بأغلبية 226 صوتا.

وعن سبب الدعم، أكد صلاح وهبة، أن سبب الدعم المطلق الأمريكي لإسرائيل يأتي انطلاقًا من العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين والتحالف القوي بينهما على مختلف الأصعدة، وله عدة شواهد في مقدمتها أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تعترف بإسرائيل بعد احتلالها الأراضي الفلسطينية في 14 مايو عام 1948، بالإضافة إلى التزام واشنطن بضمان أمن تل أبيب منذ سنوات طويلة.

جماعات الضغط اليهودية

ونوه إلى أن جماعات الضغط اليهودية داخل الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في تطوير هذا التحالف الاستراتيجي والحفاظ عليه، نظرًا لامتلاكها شبكة علاقات واسعة ومؤثرة مع مختلف جهات صنع القرار في واشنطن لرسم السياسات الأمريكية على جميع المستويات بما يحقق صالح إسرائيل، فضلًا عن امتلاك هذه الجماعات دورًا ملحوظًا في التأثير على الرأي العام الأمريكي، وهو ما يمكن ملاحظته في الجولات الانتخابية الأمريكية من خلال سعي المرشحين لتأييد هذه الجماعات للفوز.