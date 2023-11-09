محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن استكمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمدينة بنها بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة.

حملات إزالة تعديات بالدقهلية

وأضاف عبد الحميد الهجان أن الحملة تمكنت من إزالة سقف الدور السادس والسابع والثامن العلوي بمساحة 1000م2 بشارع الأميرة فوزية خلف ديوان عام المحافظة بمنطقة الفلل، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أن الإزالات تنوعت اليوم بمدينة بنها، إذ تمت إزالة سقف ودور أول علوي بمنطقة منشية النور بمركز بنها، واشتملت الجولة متابعة إزالة الطابق الـ 11 و12 على مساحة 107م2 بشارع مصرف الحصة بطوخ.

وأكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من 31 أكتوبر حتى الخميس من إزالة 483 حالة على مساحة 26 فدانا و17 قيراطا و15 سهما، أراضي زراعية، و61 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 7495م2 مخالفات بناء بإجمالي 543 حالة زراعة/مباني وجرى تحرير 224 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وأوضح أنه يجري استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وشدد المحافظ على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.