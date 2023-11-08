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إزالة 8 مخالفات بناء على مساحة 490 مترا بمركز طهطا

كتب:

شيماء دراز
11:16 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
إزالة مخالفات بناء بسوهاج

إزالة مخالفات بناء بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتنفيذ 8 حالات إزالة بمجلس قروى الصوامعة غرب، بينها تكسير أعمدة وأسقف خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر والبلوك على مساحة نحو 490 متر تقريبًا، بإشراف عامر عوض رئيس المركز، ليتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حرصًا على تطبيق القانون ومنع مخالفات البناء.

حملة إزالة مبان مخالفة بسوهاج

قال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، تمت الإزالة للمباني المخالفة بإشراف رمضان عابدين، رئيس قرية الصوامعة غرب،  ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا، وبالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدة المحلية وتأمين قوات الشرطة.

متابعة تنفيذ حملات إزالة البناء المخالف

وشدد عوض على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات مهما كانت الظروف.

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