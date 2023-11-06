حملات لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي في الدقهلية

أعلنت مختلف مجالس المدن والوحدات المحلية في محافظة الدقهلية، عمل حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية، والبناء المخالف اليوم الاثنين 6 نوفمبر، حتى الانتهاء من تنفيذ قرارات الإزالة.

حالات تعديات في الأراضي بالدقهلية

وأوضح مجلس مدينة الجمالية في بيان له أنه جرى إزالة 20 حالة بناء على الأرض الزراعية بالجمالية على مساحة نحو 4740 مترا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم وحزم لحلات التعدي على الأرض الزراعية وإزالتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جانبه أكد رئيس مركز الجمالية باستمرار الحملات المكبرة في إزالة التعديات على الأرض الزراعية، ولا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتخاذلين، وسوف تتم الإزالات في المهد ومصادرة المعدات، ومواد البناء مصادرة نهائية طبقاً للتعليمات.

وجرى إزالة الإشغالات بشارع الكباس والطريق الدائري وميدان الكوبري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة منية النصر قام محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، بعمل حملات إزالة كالآتي:

- إزالة كلية لحالتين في الزراعة بعزبة الشتيوة بعزب الكردي بغرض عمل حظيرة مواش الأولى على مساحة 175 م والثانية أيضا على مساحة 175 م وتم الإزالة وتكليف الإدارة الزراعية المختصة بإعادة زراعة الأرض وإعادتها إلى حالتها قبل وقوع التعدي وعلى نفقة المخالف.

- إزالة سور بالبلوك على مساحة 200 م بعزبة جعفر خارج الحيز العمراني بغرض عمل حظيرة، وتمت الإزالة كلية حتى سطح الأرض.

وفي مركز نبروه جرى إزالة 4 حالات تعدٍ على أرض زراعية في نبروه، بعد أن قام الدكتور عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه بالإشراف على تنفيذ إزالة أربعة حالات تعدٍ على أرض زراعية وري، على مساحة قيراطين عبارة عن حظائر مواشي في عزبة حماد التابعة للوحدة المحلية في بهوت.