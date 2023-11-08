ماذا تفعل حال رفض طلب التصالح في مخالفات البناء؟.. قانوني يجيب

يعتبر قانون التصالح من القوانين التي يهتم لأمرها العديد من المواطنين، والعديد منهم يُقبل على تقديم طلب تصالح في مخلفات البناء، ولكن هناك بعض الحالات لا يقبل فيها طلب التصالح من المواطن، وقد احتوى القانون في طياته على عدد من الحلول حال تم رفض طلب التصالح في المخلفات.

رفض طلب التصالح في مخلفات البناء

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لآخر تجديد صدر على نص قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ففي حال لم يتم قبول طلب التصالح في مخلفات البناء، على طالب التصالح في هذه الحالة، التظلم على قرار الرفض.

وأوضح الخبير القانوني، أنه بعد التظلم عندما يرفض طلب التصالح في مخلفات البناء، تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر يتم تشكيلها في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا لما ورد في قانون التصالح، وتكون هذه اللجنة برئاسة مستشار مجلس الدولة.

التصرف حال رفض طلب الإحاطة

وأضاف أنه يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويُشترط لصحته أن يتم انعقاد تلك الجلسة بحصور رئيسها أو اثنين من أعضائها بأقل تقدير، كما أكد أن الخطوات ذاتها يتم تطبيقها في حال التظلم على قيمة التصالح، على أن يتم ذلك خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك وفقا لما ورد في قانون التصالح.