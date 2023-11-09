«مدبولي» يوجه بسرعة الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة واعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن من الأهمية بمكان، العمل على سرعة الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة بوجه عام، وكذا سرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، موجها باعتبار هذين الملفين، من الملفات ذات الأولوية، التي يجب الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بهما في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى مختلف دول العالم ومصر من بينها، تشهد تحديات ومتغيرات حالية، مرتبطة بقطاع الطاقة، وظهور تكنولوجيات جديدة حديثة في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف الطاقة، والسعي المستمر لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، من خلال إتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات، تحقيقا للأهداف المرجوة منه.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لإتاحة سبل الإمداد والتغذية الكهربائية لمختلف المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في كل القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات المتخذة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتعظيم دور الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة وزيادة الاعتماد عليها.

وكذا استعراض جرى لإحداث وفر في معدلات استهلاك الوقود، عبر استخدام وحدات توليد ذات كفاءة عالية، تسهم في استهلاك، وقود أقل لإنتاج نفس الكميات من الطاقة الكهربائية، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة من مصادر طبيعية، «مائي – شمس – رياح».

وتطرق وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى ما يجري تنفيذه من إجراءات وخطوات، لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وتحويلها من محطات تعمل بالدورة البسيطة، إلى محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، موضحا أن ذلك ساهم في إضافة 50% من قدرات تلك المحطات، بدون استخدام وقود إضافي.

كما تناول وزير الكهرباء، جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بهدف استيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من مشروعات الطاقات المتجددة الجاري تنفيذها، وكذا العمل على خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، إلى جانب المساهمة في توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية.

وأوضح أن جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، تضمنت فيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، إضافة سعات وصلت إلى 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات، على جهد 500 ك.ف، بنسبة زيادة قدرها 340%، عن وضع الشبكة عام 2014، هذا إلى جانب إضافة اطوال للخطوط الهوائية، على الجهود الفائقة والعالية، وصلت إلى 4613 كم، خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف، بنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014.