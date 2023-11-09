حي العامرية أول بالإسكندرية يمنع حرق قش الأرز ويزيل المكامير

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إن الحي قام بتشكيل لجنة من إدارة شئون البيئة للعمل على منع حرق قش الأرز، وذلك تنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 394 لسنة 2023 بشأن السيطرة على السحابة السوداء.

وأوضح رئيس الحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة قامت بعقد ندوات توعية للمزارعين في الإدارة العامة للجمعيات الزراعية بالنهضة، لشرح خطورة حرق قش الأرز على الصحة العامة والبيئة، وتوجيههم حول كيفية الاستفادة من قش الأرز كثروة اقتصادية.

وأضاف موسى أنه إلى جانب ندوات التوعية، قامت اللجنة بمرور على عدد 2 مكمورة غير مطورة بالنهضة، لإنذارهم بالتوقف عن العمل نهائياً، وقد سبق تحرير مخالفات بشأنهم وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لإزالتهم نهائياً.

كما أجرت اللجنة مرورا على ورش الدوكو بنطاق الحي، لإنذارهم بعدم العمل بعد الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً، وذلك طبقاً لقرار المحافظ.

وأكد رئيس الحي أن الحي يسعى إلى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار ذلك.