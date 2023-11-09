ليتوانيا تحدد 12 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

قرر البرلمان الليتواني، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات الرئاسية في ليتوانيا في 12 مايو المقبل، حيث بموجب الدستور، يحدد البرلمان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ترتيب جولتي الانتخابات

وذكرت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا إنه إذا فشلت الجولة الأولى من التصويت في انتخاب رئيس جديد، فستجرى جولة الإعادة في 26 مايو.

قرار سيتم مناقشتها

وفي الربيع الماضي، أعلن البرلمان أيضًا أنه سيتم إجراء استفتاء حول تقنين الجنسية المتعددة في 12 مايو.