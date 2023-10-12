وزير خارجية ليتوانيا: مصر لديها خبرات في مجال الرقمنة والأمن السيبراني

قال وزير خارجية ليتوانيا، جابريليوس لاندسبيرجيس، إن ليتوانيا تعتبر نفسها جزءًا من المجتمع الغربي، متابعا: «تعرضنا للاحتلال لعدة عقود، وبعدما تخلصنا من الاستعمار كانت لدينا ذكريات صعبة فضلًا عن الاقتصاد والتقاليد المختلفة، وهناك العديد من القصص التي يجب أن أسردها على مدار عقود قبل استقلالنا في التسعينات وحتى الآن».

وأضاف جابريليوس لاندسبيرجيس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير خارجية مصر سامح شكري: «أعتقد أن هذا التحول والتجربة هي الأمر التي نريد تقاسمه معًا، وقصتنا تختلف عن غيرها من القصص، إذ إنّها مفيدة وفريدة».

وتابع: «نستفيد اليوم من التعامل في مجال الرقمنة والحكومة الرقمنة والأمن السيبراني، ومصر لديها خبرات مختلفة عن خبراتنا وأعتقد أنه قد يسهل التواصل والشرح، فضلا عن عقدر شراكة كوننا نتطلع إلى المستقبل».