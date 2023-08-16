«القاهرة الإخبارية»: ليتوانيا تغلق معبرين حدوديين مع بيلاروسيا

أعلنت الحكومة الليتوانية، اليوم الأربعاء، إغلاق نقطتين من 6 نقاط عبور حدودية في البلاد مع بيلاروسيا، بسبب «ظروف جيوسياسية».

ويأتي قرار ليتوانيا بعد أسابيع من توجه مجموعة «فاجنر» الروسية، إلى بيلاروسيا في أعقاب تمرد لم يكتمل أعلنه يفجيني بريجوجين ضد قيادات البلاد ووزارة الدفاع في روسيا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وعززت بولندا وليتوانيا الوجود العسكري على الحدود مع بيلاروسيا، في أعقاب إعلان مينسك استقبال مقاتلي «فاجنر».