«العامة للمرافق»: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصر

جدّد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة تأييده ودعمه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والتعمير، مؤكدا أن الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي علامات مضيئة على أرض الواقع تتحدث عن نفسها في مختلف المجالات وبجميع قطاعات الدولة.

إشادة بالمبادرات الرئاسية

وأضاف «فؤاد»، أنه يجدد دعمه للسيسي بسبب جميع المبادرات التي أطلقها لتحسين المستوى المعيشي وتطوير القرى الفقيرة وإدخال المرافق بها ضمن مبادرة حياة كريمة وإطلاق الإستراتيجية الوطنية بمشاركة كافة فئات المجتمع لتعزيز دور المرأة والشباب وذوي الهمم في الحياة السياسية لصياغة مستقبلهم ودورهم المجتمعي والسياسي.

حماية أرض مصر

كما فوّض المستشار هشام فؤاد، خلال الاجتماع التنظيمي لحزب مستقبل وطن الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بنادي السكة الحديد للأمانة العامة للعمال والفلاحين، الرئيس لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لحماية أرض مصر والدفاع عن كل شبر من سيناء الحبيبة وحماية أشقائنا من الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الشعب المصري على مر التاريخ دافع عن أرضه ببسالة وجعل أرض مصر مقبرة لكل محتل وغاصب ومعتدٍ.