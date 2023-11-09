«حماة الوطن»: قرار توجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة تعكس شعوره الوطني

أشاد اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، بإعلان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتوجيهات الرئيس بترشيد النفقات في الحملة وتوجيه التبرعات لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدا أن تلك التوجيهات والقرارات ليست بجديدة على مصر فقد كانت أولى الدول الدعملة للفلسطنين.

حزب حماة الوطن

وأوضح أحمد العوضي خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن توجيهات الحملة الخاصة بالمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي جاءت استكمالا لما بذلته الدولة المصرية خلال الأيام الماضية لدعم القضية الفلسطينية، والأشقاء الفلسطنيين، حيث كانت مصر كتفا بكتف للشعب الفلسطيني وقضيته منذ بدء العدوان على غزة مطلع الشهر الماضي وسط صمت دولي غريب وغير مبرر.

القضية الفلسطينية

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه مؤكدا على دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية لما تراه من قرار لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيدا بنجاحاتها في التصدي لمحاولات تصفية القضية على حساب دول الجوار من خلال اتباع سياسات التهجير الغير مقبولة من كافة الأطراف والمستحال تنفيذها في أي حال من الأحوال.