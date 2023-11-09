تفاصيل مسلسل «بابا جه» لأكرم حسني في رمضان 2024

يواصل الفنان أكرم حسني، التحضر لمسلسله الجديد، الذي يُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، إذ أنه مكون من 15 حلقة فقط، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنّ المسلسل يحمل اسمًا مبدئيًا «بابا جه»، ومن المُقرر الاستقرار على الاسم النهائي خلال الفترة المُقبلة، إذ يواصل الكاتب وائل حمدي، تصويره حتى الآن.

معاينة أماكن التصوير

كما يواصل المخرج محمود شكري أبو عميرة، معاينة أماكن التصوير، وترشيح المُمثلين لتسكين الأدوار، ليبدء بعدها تحديد موعد انطلاق التصوير، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

ويُعرض حاليًا للفنان أكرم حسني، فيلم «العميل صفر»، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.