بدء المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران بالسلام الوطني

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، بفندق سفير بالدقي، لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وذلك بحضور عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية، وعبدالعزيز الشماوي، نائب مدير الحملة، والنائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي للحملة، وعدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة لطرح المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي والتعليق على المستجدات السياسية على المستوى المحلي والإقليمي.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، تم اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة.