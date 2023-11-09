«القاهرة الإخبارية»: قصف عنيف بمحيط المستشفى الإندونيسي في شمال غزة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، وقوع قصف عنيف يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنّ البيت الأبيض يريد أنّ تستمر فترات توقف القتال اليومية في غزة، ما دام هناك حاجة إليها، مؤكدًا أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ من اليوم، في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميًا، في منطقة شمال غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أنه هناك حاجة إلى رؤية المزيد من الشاحنات تتجه إلى قطاع غزة في وقت قريب، كما أنّ الاحتلال الإسرائيلي أبلغ أمريكا، بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم: «نعتقد أنّ فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح».