الخارجية البولندية: نواجه صعوبة في إجلاء مواطنينا من قطاع غزة

أكدت وزارة الخارجية البولندية اليوم الخميس، أن عملية إجلاء مواطنها من قطاع غزة صعبة للغاية بسبب الظروف الراهنة في المنطقة.

مواصلة إجلاء الأفراد

ونقلت صحيفة «ذا فيرست نيوز» البولندية، عن نائب وزير الخارجية أركاديوس مولارتشيك، قوله إن الحكومة تواصل المفاوضات لإجلاء 20 مواطنا بولنديا من قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة.

صعوبة التنفيذ

وأوضح مولارتشيك، إن إجلاء البولنديين العالقين مستحيل حتى الآن، «لأسباب تعزى إلى دول وكيانات أخرى»، مضيفا: «الوضع صعب ومعقد للغاية، نبذل قصارى جهدنا لإخراج مواطنينا، وكذلك الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة».

تعاون مع مصر

وتابع بقوله: «مع ذلك، لا بد من القول إن هناك صعوبة كبيرة في الحوار، عندما يتعلق الأمر بإخراج هؤلاء الأشخاص من غزة.. وكان هذا أيضًا، هو هدف المحادثات التي أجرتها وزارتنا مع سفراء مصر وإسرائيل وفلسطين».

وأكد مجددا، أن «هذه العملية صعبة ومعقدة للغاية والمناقشات المكثفة حول هذه القضية مستمرة».