رئيس أمناء «الشباب المصري»: مصر تصنع ملحمة تاريخية في إغاثة غزة

قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنَّ ما حدث على مدار الأيام السابقة، والبالغ عددها 34 يوماً، منذ أصدر الرئيس السيسي توجيهاته إلى المجتمع المدني بضرورة العمل على سرعة تجهيز المساعدات وإنقاذ المدنيين في غزة يؤكد ملحمة مصر التاريخية في إغاثة فلسطين.

«ممدوح»: عمل مكثف لتحالف مؤسسات المجتمع المدني لجمع التبرعات

وأضاف «ممدوح»، خلال استضافته ببرنامج «رسالة وطن»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على راديو 9090، أنَّ تحالف مؤسسات المجتمع المدني المختلفة عملت بشكل مكثف على الأرض، من جمع التبرعات وحملات التبرع بالدم التي انطلقت في مختلف المحافظات، بجانب تطوع شباب الجامعات والنقابات العمالية والمهنية.

جهود مصر في دعم غزة

وتابع رئيس أمناء «الشباب المصري»: «مصر صنعت ملحمة تاريخية في هذا الملف، أي ملف المساعدات الإنسانية والإغاثة، ومؤسسات التحالف استطاعت خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 48 ساعة من تحقيق مقدار كبير من جمع التبرعات والمساعدات لإرسالها إلى أهالي غزة، والتي بلغت في القافلة الأولى 108 شاحنات».