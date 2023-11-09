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البيت الأبيض: نريد استمرار فترات توقف القتال اليومية في غزة

كتب:

منتصر سليمان
06:13 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن البيت الأبيض يريد أن تستمر فترات توقف القتال اليومية في غزة، ما دامت كانت هناك حاجة إليها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد أن إسرائيل ستبدأ من اليوم، في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميًا، في منطقة شمال غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أننا نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات تتجه إلى قطاع غزة في وقت قريب، كما أن إسرائيل أبلغت أمريكا، بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم، و«نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الإتجاه الصحيح».

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بقلم منتصر سليمان