أسعار الأسمنت تواصل التراجع.. انخفضت بقيمة 86 جنيها للطن

حققت أسعار الأسمنت اليوم انخفاضًا ملحوظًا في سعر الطن مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي في الأسواق، وهو ليس الأول وإنما حلقة من سلسلة انخفاضات حدثت خلال الأسابيع الماضية.

ووصلت قيمة الانخفاضات إلى نسبة 3.38% من سعر الأسبوع الماضي، بقيمة 86 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

وأشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء إلى أن سعر طن الأسمنت الرمادي سجل في آخر الأسبوع الماضي مبلغ 2539 جنيهًا للطن، بينما سجل اليوم 2453 جنيها للطن، حيث بلغت قيمة الانخفاضات خلال يومين 86 جنيه دفعة واحدة.

وأشارت بوابة الأسعار المحلية، إلى أن محافظة سوهاج أقل سعر للأسمنت اليوم حيث سجل 1700 جنيه للطن، حيث تختلف الأسعار من مكان إلى آخر نتيجة زيادة الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك وبعد وقرب المسافة عن المصنع.

أسعار الحديد اليوم في السوق

كما شهدت أسعار الحديد اليوم استقرار في السوق المحلية، وشهد سعر «حديد عز» اليوم الخميس، انخفاضًا في سعر الطن، حيث سجل 40 ألفا و874 جنيها للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك، وذلك بعدما شهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد الاستثماري

وانخفض سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، ليسجل 38 ألفا و457 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت 535 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 480 دولارا للطن الواحد.