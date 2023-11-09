أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

سجل سعر الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر نحو 2453 جنيهًا للطن بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتشهد أسعار الأسمنت حالة من التذبذب منذ الأسبوع الماضي، ويكون المؤشر ما بين الصعود والهبوط اليومي بين 2400 إلى 2500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر شهدت حالة من التغيرات الأسبوعين الماضي والحالي، بسبب زيادة الطلب على الأسمنت لكن زيادة المعروض ساهم في عدم زيادة الأسعار بل تذبذبها وتثبيتها تحت سعر 2500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت للمستهلك

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في مصر للمستهلك للطن الواحد، التي تختلف أسعارها من شركة إلى أخرى، وهي كالتالي:

- أسمنت المعلم 2190 جنيها.

- أسمنت السهم 2090 جنيها.

- أسمنت الفهد 2090 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت مسلح 2090 جنيها.

- جنوب الوادي 2050 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2155 جنيها.

- أسمنت السويس 2175 جنيها.

- أسمنت السويدي 2055 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2095 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها

- أسمنت المهندس 2170 جنيها.

- أسمنت تايتان 1950 جنيها.

- أسمنت المصري 2170 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2180 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2160 جنيها.

- أسمنت حلوان 2180 جنيها.

- العسكري بني سويف 2180 جنيها.

- أسمنت المنيا 2150 جنيها.

- أسمنت التعمير 2180 جنيها.

- أسمنت قنا 2160 جنيها.

- أسمنت الماكس 2090 جنيها.

- أسمنت النهضة 2090 جنيها.

- أسمنت المصريين 2080 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها.

- أسمنت البرج 2090 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1990 جنيها.

- أسمنت أسوان 1985 جنيها.

- أسمنت الصعيد 1970 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1990 جنيها.