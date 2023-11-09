محمود محيي الدين: العنصر البشري هو الأهم لتحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إنَّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد مبادرة غير مسبوقة منذ تدشينها وتحظى بالرعاية الكريمة من الرئيس السيسي، وكذلك رعاية وتنظيم ومشاركة كافة الوزراء المعنيين والمحافظين.

«محيي الدين»: المبادرة تحظى باهتمام كبير من المؤسسات الدولية

وأضاف «محيي الدين»، خلال كلمته في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزارء والمحافظين، أنَّ المبادرة تحظى باهتمام كبير من قبل عدد من المؤسسات الدولية وأسهمت في نشر التوعية بما يخص تغيرات المناخ وتأثيراته على المجتمع والبيئة.

التنمية تعتمد على العنصر البشري

وتابع مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أنَّ التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، تعتمد في الوقت الحالي على العنصر البشري بصورة أكبر من السابق بكثير، موضحاً: «وجدنا مع التغيرات التي تحدث الآن في الاستدامة والتحول الرقمي، أن العنصر البشري وكذلك الأفكار أبرز عاملين لإحداث استدامة ونمو».

واستطرد «محيي الدين»، أنه في السابق كان يتم اعتماد عوامل أخرى لتحقيق التنمية والاستدامة عناصر أساسية، مثل «الأرض» و«التمويل» و«الاستثمارات المطلوبة» و«السياسات» و«المؤسسات المساندة»، لكن في الحقيقة الأهم هو عامل البشر من تعليم ورعاية صحية والتنافسية والمثابرة والقدرة على عرض الأفكار، وإذا ما توفر هذا كله يمكننا بعدها البحث عن العوامل الأخرى.

التغير المناخي

وأكد أن الاهتمام بالتغير المناخي والوعي بقضايا البيئة لا يتجاوز 50%، مضيفاً أن هذه النسبة تقل عن ذلك في المناطق الأكثر تضرراً، وأنه تم تحسين الفهم والإدراك لتأثيرات تغير المناخ على الحياة والمعيشة، تحسن تدريجي بفضل المبادرات والتوعية وفق جهود وزارة البيئة.