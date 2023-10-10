إعلان الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء في القاهرة الكبرى غدا

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى في دورتها الثانية 2023، بحضور محافظي الجيزة والقليوبية، وذلك صباح غد الأربعاء، وتهدف إلى تحسين البيئة .

الفئات المستهدفة للمشروعات

وتستهدف المبادرة، المشروعات الخضراء الذكية، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته، منها فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

الهدف من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

- التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع

- جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف

- وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج

- أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع

- تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي

- تمكين محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا

- نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة

- تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة

- دمج أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي