مايا مرسي: 2015 سيدة تقدمن بـ987 مشروعا لمبادرة المشروعات الذكية الخضراء

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة آثار المناخ والتحول نحو بيئة خضراء، موجهة الشكر لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على تضمينه مشروعات المرأة ضمن المبادرة، وتوفير معايير التقييم النزيهة بشكل يدعم المرأة.

دور المجلس القومي للمرأة بالتوعية للحفاظ على البيئة

وأوضحت مرسي خلال كلمتها في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، أن جهود المجلس القومي للمرأة استمرت على التوعية في جلساته المختلفة بالمحافظات بأهمية البيئة وحمايتها والتعامل مع التكنولوجيا بشكل يناسب البيئة وتم تشكيل لجان نوعية لدعم جهود المبادرة مع تدريب القائمين على نقاط الاتصال والميسرات الماليات بالقرى وتقديم الدعم اللازم للمشروعات النسائية البيئية بالمحافظات.

وأشارت إلى أن 2015 سيدة قدمن ضمن المشروعات المقدمة بالمسابقة بـ987 مشروعا بما يؤكد أن المرأة لها دور مؤثر في قضية المناخ.