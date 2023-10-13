محافظة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بمبادرة «المشروعات الخضراء»

أعلنت محافظة القاهرة عن أسماء المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منوهة بأنه سيتم تقديم كل الدعم لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة منها، في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية في ظل التطورات الراهنة والعمل على تحسين البيئة.

كما أعلنت المحافظة في بيان لها عن دعم مشروعات المرأة والشباب وتحويلها إلى مصدر دخل لهم.

ومن المشروعات الفائزة بالقاهرة:

- مشروع المباني الذكية الخضراء، المقدم من الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر من معهد بحوث الإلكترونيات.

- مشروع المنصة الرقمية لشركة مياه الشرب، المقدم من إيمان عثمان محمد.

- مشروع المجتمع البيئي المتكامل، المقدم من أحمد علي أحمد معوض.

مشروع تحويل الزيت المستعمل لسولار حيوي

- مشروع «دوسي» منصة لركوب الدراجات والسكوتر، المقدم من نوران عادل.

- مشروع الاستفادة من الزيت المستعمل وتحويله لطاقة نظيفة سولار حيوي، المقدم من حنان صدقي هرمينا.

- مشروع النقل البيئي متعدد الوسائط، المقدم من محمد مصطفى النحاس محمد.

مشروع «روبوت الممرضة شمس»

- مشروع روبوت الممرضة شمس، المقدم من نجوى لطفي بدر بكلية الحاسبات والمعلومات جامعه عين شمس.

- مشروع الأفران صديقة البيئة قرية الفواخير، المقدم من أكرم حسن علي جابر.

- مشروع تصميم وتصنيع ماكينة صديقة للبيئة لصاحبه عرفة سليمان صبح خليل.

- مشروع الحياة الأفضل بنك الكساء المصري المقدم من منال فتحي بنك الكساء.

- مشروع إدارة المخلفات الصلبة المقدم من شرين علي عبدالله العجرودي.

- مشروع بيوت مصرية مبدعة وصديقة للبيئة المقدم من نبيل محروس حنين.