حكاية منطقة تعرف بغلاف غزة.. تسببت في أضرار كبيرة لإسرائيل

منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما تبعته من قصف لا يتوقف من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، تم ذكر اسم قطاع غزة عشرات المرات، فهي أهم منطقة اقتصادية لإسرائيل، هاجمتها الفصائل الفلسطينية في «طوفان الأقصى» وتكبدت إسرائيل بسببها خسائر فادحة.

غلاف غزة، هو منطقة جغرافية ممتدة على طول الحدود البرية، وهي المنطقة الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، يتكون من منطقة عازلة تضم حواجز برية وقواعد ونقاط عسكرية وأيضًا العديد من الأراضي الزراعية الشاسعة، بسبب ما نشرته شبكة سكاي نيوز.

غلاف غزة يمد إسرائيل بـ75% من الخضروات

ومنطقة غلاف غزة، تمد إسرائيل بـ75% من الخضروات، و20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب، كما تعرف المنطقة المحيطة بغلاف غزة بـ«رقعة الخضار الإسرائيلية»، فهي تحتوي على مزارع للدواجن والماشية وأيضًا الأسماك، بحسب صحيفة جلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

ما حدث في غلاف غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والمستمر في يومه الـ34، تكبدت بسببه إسرائيل خسائر فادحة، بدأت نتيجة ما فعلته الفصائل الفلسطينية من هجمات متتالية على المنطقة، ونتيجة أيضًا القصف المستمر من الاحتلال على مدينة غزة، حيث تتعرض هذه المساحات لقصف إسرائيلي في كل عملية عسكرية، ما أدى إلى إجلاء آلاف العاملين، ومن الصعب أيضًا الوصول إلى المنتجات الموجودة في مزارع غلاف عزة.

غلاف غزة يتعرض للدمار

وهناك أيضًا عشرات الأراضي الإسرائلية في غلاف غزة التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إستيراد 10 ملايين لتر من الحليب، وهو ما يعادل 33% من سوق الحليب، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، و50 مليون بيضة.

خسائر إسرائيل.. فادحة

ليس هذا فحسب، بل تكبد غلاف غزة في الأيام الأولى من العدوان خسائر مادية كبيرة تُقدّر بحوالي 760 مليون دولار على الأقل، حيت تضررت أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية، وأيضًا بعضها تم حرقه بالكامل، وتم تدمير المنازل والطرق والمزارع، وهو دمار غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.