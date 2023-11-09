رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: بدء التحقيقات بشأن انتهاكات الاحتلال في غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بدأ إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هدنة توقف القتال لمدة أربع ساعات يوميًا فى قطاع غزة غير كافية.

وأشار إلى أن هناك آليات تنتهجها المنظمات الدولية وبعض الإجراءات القانونية بشأن إدانة المتورطين في أعمال القتل بحق المدنيين بقطاع غزة.