جامعة المنيا: رحلة مجانية للوافدين ونتفاوض مع مطاعم لتخفيض أسعار الوجبات

ناقش الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، آراء ومقترحات الطلاب الوافدين بشأن تقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة، من خلال تخصيص أتوبيس لنقلهم ومرافقتهم، وإعداد الجداول الدراسية المناسبة لهم، والحصول على شهادات التخرج الجامعية، والتفاوض لإتاحة تخفيضات بأسعار الوجبات الغذائية بمطاعم المحافظة المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة المنيا بالطلاب الوافدين الجُدد والقدامى للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بمختلف الكليات، بحضور إيمان حمدي مدير إدارة الوافدين، وذلك حرصا علي عقد لقاءات مستمرة، والتعرف على تطلعات واحتياجات الوافدين وتذليل كل العقبات أمامهم، وكل ما يقابلهم من أمور ومساعدتهم على حلها، لتحقيق تفوقهم الدراسي، في بيئة تسمح لهم بالتميز والإبداع.

تخفيضات في أسعار الوجبات الغذائية

وفي سبيل تحقيق تجربة جامعية مريحة للطلاب الوافدين، تم التفاوض للحصول على تخفيضات في أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم المحلية بالمحافظة، حيث يسعي رئيس الجامعة لتعزيز التفوق الأكاديمي للطلاب الوافدين وتوفير بيئة تشجعهم على التميز والإبداع.

تنظيم رحلة ترفيهية مجانية للطلاب الوافدين

وتحدث رئيس الجامعة عن جاذبية محافظة المنيا من الناحية الطبيعية والتراثية، حيث تحتوي على مناطق أثرية وسياحية متنوعة، مؤكدا علي التزام الجامعة بتوفير جميع الامكانيات للطلاب، وأعلن عن تنظيم رحلة ترفيهية مجانية للطلاب الوافدين للتعرف على آثار المحافظة ومعالمها السياحية.

وقال «فرحات»، إن جامعة المنيا هي الجنسية العلمية والمهنية التي يحملها خريج الجامعة طوال تاريخه المهني، وسيظل مرتبط بها طوال عمره، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدًا تقدمه لأبنائها الوافدين، بما يحفظ سمعتها الأكاديمية والعلمية وسمعة جميع منتسبيها، كواحدة من أعرق الجامعات المصرية وأقدمها، والتي تحتل تصنيف عالمي معتبر سواءً على مستوي التخصصات العلمية أو الجامعات العالمية، موصيًا الطلاب بالاجتهاد في دراستهم العلمية وممارسة مختلف الأنشطة التي تُنظم؛ لاكتشاف مواهبهم وصقلها، مؤكدا على تقديم كل أوجه الرعاية للطلاب الوافدين، معلنا تنظيم رحلة ترفيهية مجانية لهم، لتعريفهم بآثار المحافظة وأماكنها السياحية.