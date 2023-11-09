محافظ المنيا: إزالة 52 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تمكنت من إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، مشددا على الإزالة الفورية لحالات التعدي وعدم التهاون في محاسبة أي موظف يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة وفي هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية بمركز العدوة 19 حالة تعدي في قرى القايات وصفانية وعطف حيدر، و 19 حالة أخرى في قرى طنبدي وميانة وآبا وشارونة بمركز مغاغة

وفي مركز مطاي تم إزالة 12 حالة تعدي بقرى منبال وحلوة وأبو عزيز وبردنوها وإبوان وأحياء بالمدينة، وحالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي غرب مدينة المنيا ومصادرة مواد البناء، فضلا عن هدم بناء مخالف بالدور 13 بمدينة ملوي.