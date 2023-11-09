نائب يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيض الدعاية الانتخابية لحملته لدعم غزة

أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بتوجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية الرسمية، بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، ودعما لأشقائنا في غزة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان، إن مجمل توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته والتي شملت دعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، يؤكد مدى حرص الرئيس السيسي على تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم إسرائيلية غير مبررة تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

القيادة السياسية وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

وأكد النائب الأول لـ«حماة الوطن»، أن القيادة السياسية الرشيدة وضعت القضية الفلسطينية وهموم الأشقاء العرب، على رأس أولوياتها منذ عام 1948، وقدمت الدولة المصرية منذ ذلك الحين العديد من التضحيات غير المسبوقة على كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الأشقاء في فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر عن صدق ومشاعر وحب وانتماء وعروبة 105 ملايين مصري، بمواقفه وقرارته الإنسانية ودعمه المتواصل وغير المحدود للأشقاء في ليبيا والسودان وفلسطين وغيرها في كل العالم، مؤكداً أن الدولة المصرية كانت ولا زالت السند القوي والمدافع عن حقوق الأشقاء الثابتة والتاريخية.

ووجه النائب أحمد العوضي، الشكر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،على موقفه الوطني والبطولي والإنساني تجاه الأشقاء، مؤكداً أن تلك المواقف للسيسي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور وسيتوارثها الأجيال جيل بعد جيل.