أسامة قابيل: توجيه حملة السيسي بتخصيص أموال الدعايا الانتخابية لغزة «واجب الوقت»

أشاد الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر والأوقاف، بإعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك دعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة، متابعا: «هذا العمل واجب الوقت وسنة حسنة، يُشكر عليها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهذا العمل هو ما ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض، كما قال الله عز وجل في سورة الرعد».

السيسي يضع الأولويات الإنسانية نصب عينه

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات لـ«الوطن» أن قرار المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، بتوجيه التبرعات لغزة، يؤكد أنه حريص على القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء في فلسطين، والتخفيف عن المعاناة التي يشعرون بها تحت حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الدعوة للأحزاب الداعمة والشخصيات العامة المؤيدة للتبرع إلى المنظمات المدنية كحياة كريمة، والتحالف الوطني التنموي، يدل على أننا أمام مرشح يفكر بصورة إنسانية، تضع الأولويات الإنسانية نصب عينه.