من هو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؟ (انفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجرافا عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، للمرشحين.

معلومات عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

- الاسم بالكامل: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

- ولد في 19 نوفمبر سنة 1954 بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

- متزوج، وله 4 أبناء (3 أولاد وبنت).

- تخرج من الكلية الحربية في 1 أبريل 1977.

- حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987.

- ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.

- زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003.

- زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «تحيا مصر».

مناصب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

- رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

- قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.

- ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

- قائد لواء مشاة ميكانيكي.

- قائد فرقة مشاة ميكانيكي «الفرقة الثانية».

- رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

- قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- فريق أول والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منذ 12 أغسطس 2012.

- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

- تمت ترقيته في 27 يناير 2014 إلى رتبة المشير.

- تم انتخابه رئيساً للجمهورية وتولى حكم البلاد عام 2014 بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية.

- أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في 2018.

- بموجب التعديلات الدستورية في 2019 أتيح له الترشح للرئاسة لفترة ثالثة.

- رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة 2019 إلى سنة 2020.

الأنواط والميداليات

نوط 25 أبريل 1982.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

نوط الخدمة الممتازة.

اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر.

اليوبيل الذهبي للثورة.

اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

ميدالية 25 يناير.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

ميدالية 30 يونيو.

قلادة الملك عبد العزيز آل سعود 8 أغسطس 2014.

قلادة مبارك الكبير يناير 2015.

وسام الشيخ عيسى آل خليفة البحريني مايو 2017.

وسام الاستحقاق الوطني الغيني أبريل 2019.

وسام الاستحقاق الوطني الإيفواري أبريل 2019.

قلادة السياحة العربية يونيو 2019.

وسام صداقة الشعوب البيلاروسي يونيو 2019.

وسام زايد الإماراتي نوفمبر 2019.

وسام جوقة الشرف الوطني ديسمبر 2019.

وسام سان جورج الألماني 26 يناير 2020.

درع العمل التنموي العربي 7 أكتوبر 2020.

وسام جراند كروس أوف ذا ريديمير اليوناني نوفمبر 2020.

وسام استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية مايو 2021.

وسام «القائد» والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول - يونيو 2021.

وسام جمهورية صربيا يوليو 2022.

وسام عُمان الأول مايو 2023.

- رقم المرشح 1.

- النجمة هو الرمز الانتخابي.