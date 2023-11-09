حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: تسخير كل الإمكانيات لخدمة القضية الفلسطينية

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، التضامن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين.

وقررت الحملة بناء على رغبة المرشح عبد الفتاح السيسي، تسخير كافة الإمكانيات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة.

كما أكدت الحملة أن هذا القرار ينبع من الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه الإخوة الفلسطينيين، لأنهم يعيشون تحت ظروف قاسية ومأساوية، مضيفة: «نحن نؤمن بأن التضامن العربي يمكن أن يكون السبيل لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة».