رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: تسخير كل الإمكانيات لخدمة القضية الفلسطينية

كتب:

آية الله الجافي
07:08 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، التضامن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين. 

وقررت الحملة بناء على رغبة المرشح عبد الفتاح السيسي،  تسخير كافة الإمكانيات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة.

كما أكدت الحملة أن هذا القرار ينبع من الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه الإخوة الفلسطينيين، لأنهم يعيشون تحت ظروف قاسية ومأساوية، مضيفة: «نحن نؤمن بأن التضامن العربي يمكن أن يكون السبيل لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة».

اقرأ المزيد:

«مصر أكتوبر»: حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تدعم غزة بشكل غير تقليدي

«المصريين الأحرار»: استراتيجية متجددة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

«المؤتمر» يعلن أول لقاء جماهيري لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي: تسخير جميع الإمكانيات لأشقائنا في فلسطين
بقلم آية الله الجافي