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أمين الفتوى يعدد فوائد فترة الخطوبة: «كل طرف بيعرف مواصفات الآخر»

كتب:

أحمد العانوسي
09:47 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من فوائد فترة الخطوبة أن يتعرف كل طرف أكثر على الطرف الآخر، لافتًا إلى أن هذا يكشف: «هل يمكن أن يكون هنالك تفاهم أو سيكون هناك تصادم بين الطرفين؟».

يجب على كل طرف من الطرفين ألا يخفي أي أمر على شريكه

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «يجب على كل طرف من الطرفين ألا يخفي أي أمر على شريكه، وخاصة فيما يتعلق بالبخل، لو أنت بخيل وأظهرت غير ذلك، يجب أن تكون كريما مع زوجتك، لو كنت سيئ الخلق وتظاهرت مع خطيبتك بالعكس، عليك أن تستمر في أن تكون حسن الخلق».

واستكمل: «كل طرف لو به عيب وفضل أن يخفيه، عليه أن يستمر في إظهار الخلق الحسن، وأن تظهر الأخلاق جلية بين الطرفين، وبكل أريحية يظهر كل طرف حسن أخلاقه دون تظاهر منه».

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