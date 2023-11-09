خالد الجندي: ندعم مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشاهد الذي ينهي مسألة قيادة الأزهر الشريف هي أن المؤسسة الإسلامية كلها كتلة واحدة تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور «أحمد الطيب» الذي نبايعه في أمور ديننا وفي شؤون الأزهر وعلى الثقة الكاملة لقيادته للأزهر الشريف.

موقف مشرف لمصر

وأشار الجندي خلال استضافته في برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه قد أحسن شيخ الأزهر صنعًا في موقفه الجريء تجاه القضية الفلسطينية ومعه فضيلة الإمام المفتي الدكتور «شوقي علام» وما فعلوه هم ومن معهم من العلماء يعتبر موقفا مشرفا لمصر وللأزهر الشريف.

رفض تهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف أن وقوفهم لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم لتصفية قضيتهم ورفضهم لما يحدث للنساء والأطفال وتأكيدهم على مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية هو مايثبت جدارة مؤسسة الأزهر الشريف، قائلا: «أكد علماء الأزهر أن سيناء خط أحمر، كما أكدو رفضهم التام لكل الاعتداءات الآثمة المتكررة على إخواننا في غزة واستهداف النساء والأطفال والمدنيين».