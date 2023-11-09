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وزير الأوقاف والمفتي يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

رؤى ممدوح وأحمد الشرقاوي
04:14 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
جانب من لقاء شيخ الأزهر مع وزير الأوقاف

جانب من لقاء شيخ الأزهر مع وزير الأوقاف

زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتأكيد دعمهم لمواقف تجاه القضية الفلسطينية، على رأس وفد من قيادات الوزارة، يضم الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير. 

وزير الأوقاف والمفتي يدعمان مواقف شيخ الأزهر

وأكد وزير الأوقاف عقب اللقاء، المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء، برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر، كما أكد رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة، وغزة بصفة خاصة.

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