«مياه الدقهلية» تٌقدم أنشطة توعوية بالتعاون مع «التعليم» و«الأزهر»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استمرار مواصلة تقديم أنشطتها التوعوية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف وجامعة المنصورة، برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

أنشطة توعوية من مياه الدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية، في بيان لها إلى أنه جرى تقديم حملة توعوية موسعة بقرى كوم النور وأوليلة ودماص بمركز ميت غمر، ومدينة بلقاس.

وأشارت أن الحملة شملت عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف.

نشر الرسائل التوعوية بين الطلاب

وقدمت الشركة هذا الأسبوع 8 ندوات مدرسية لحوالي 478 طالبا وطالبة، ونظمت 6 ورش تلوين لحوالي 283 طالباً وطالبة، وقامت الشركة بتكوين 8 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس لحوالي 80 طالباً وطالبة؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، كما أقامت 8 مسابقات ثقافية لحوالي 478 طالباً وطالبة.

وقدمت الشركة 4 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 120طالباً وطالبة، ونظمت ورشة تلوين لحوالي 33 طالباً وطالبة، وقامت بتكوين 4 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 40 طالباً وطالبة، وتنفيذ عدد 4 مسابقات ثقافية لحوالي 120طالباً وطالبة.

ونظمت الشركة زيارة لمحطة مياه ميت خميس لطلاب كلية العلوم بجامعة المنصورة، وذلك لتعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.